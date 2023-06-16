Ödemiş Belediyesi, Sinek ve Sivrisinek İlaçlama Çalışmalarına Başladı

Ödemiş Belediyesi ekipleri, sıcak yaz günlerinde vatandaşların mağdur olmaması ve sinek-sivrisinek gibi haşerelerin çoğalmaması için ilaçlama çalışmalarına 15 Haziran 2023 tarihi itibariyle başladı.

Ödemiş Belediyesi ekipleri, sıcak yaz günlerinde vatandaşların mağdur olmaması ve sinek-sivrisinek gibi haşerelerin çoğalmaması için ilaçlama çalışmalarına 15 Haziran 2023 tarihi itibariyle başladı.

Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri hava koşullarının elverişli olduğu günlerde program dahilinde üç ekiple sinek-sivrisinek ve uçkun mücadelesini sürdürecek.

İpekböceği ve arıcılık üretim takvimi dikkate alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte haşerelere karşı sadece lokal olarak ilaçlama yapan Ödemiş Belediyesi ekipleri, 99 mahallede yaz boyunca sahada olacak. Çalışmalar, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde yapılacak.

İpekböcekçiliği ve arıcılık faaliyetleri üretim takvimi göz önüne alınarak uçkunla mücadele çalışmalarının 15 Haziran 2023 tarihinde başlatıldığını kaydeden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Sivrisinek, sinek gibi uçkunlara yönelik ilaçlamaya başladık. Hava koşullarının el verdiği yaz günlerinde üç ekibimizle evimiz Ödemiş'in 99 mahallesinde haftalık programlar doğrultusunda ilaçlamalarımıza devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile bu mücadelede de beraberiz. Belirli bir alan paylaşımı ile sıkıntıları en aza indirmek üzere çalışacağız. Akşam saatlerinde yapılacak çalışmalarımız rüzgarın ve yağışın olduğu günlerde maalesef ki mümkün olamayacak. Bölgemizdeki ipekböcekçiliği ve arıcılık faaliyetlerinin takvimine göre Tarım ve Orman Bakanlığı izin vermedikçe ilaçlama yapmamız mümkün değildi. 15 Haziran'dan itibaren yaz boyunca çalışmalarımız sürecektir. Hemşehrilerimize anlayışları ve dayanışmaları için teşekkür ediyoruz" dedi.