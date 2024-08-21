Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli

Haberler.com Youtube stüdyosunda sunucu Rana Topatan'ın konuğu olan Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan maymun çiçeği virüsü hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Dünyayı alarma geçiren maymun çiçeği virüsü hakkında bilgiler veren Uzman Doktor Oğuzhan Onultan,hastalığın bulaşma yollarının yakın temas, solunum yolları ve cinsel temas olduğunu belirtti.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ TAM OTURMADIĞI İÇİN 15 YAŞ ALTI GRUPLAR DAHA RİSKLİ"

Maymun çiçeği virüsünden hangi yaş grupları daha çok etkileniyor sorusuna cevap veren Onultan, "Özellikle şunu söyleyebilirim bağışıklık sistemleri tam oturmadığı için 15 yaş altı gruplar, çocuklar daha riskli. Onun dışında göbek kordonu üzerinden bebeğe geçme ihtimali olduğu için gebeler de bu anlamda risk taşıyorlar. Bağışıklık sistemi düşük olan insanlar, yani bazı hastalıklara bağlı kortizon kullananlar veya kemoterapi alan kanser hastaları da özellikle maymun çiçeği virüsünde riskli grup olarak adlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

"MAYMUN ÇİÇEĞİ COVİD KADAR ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK DEĞİL"

Virüsten korunmanın yollarına da değinen uzman doktor, tıpkı Covid-19 salgınındaki gibi maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca Onultan,"Maymun çiçeği Covid kadar ölümcül bir hastalık değil fakat dikkat etmemiz gereken bir bulaşa sahip." dedi.