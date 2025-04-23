Normal Doğumun Faydaları ve Sezaryen Kararları

Normal doğum anne ve bebeğin bağını daha hızlı sağlıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Seda Şahin:

"Bakanlık anne ve bebek sağlığını korumak için karar aldı"

KAYSERİ - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Seda Şahin, son zamanlarda tartışma konusu olan normal doğumla ilgili olarak, "Normal doğumda anne ve bebek bağının daha hızlı sağlandığı da görülüyor" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Seda Şahin, normal doğumla ilgili bilgiler verdi. Şahin, "Normal doğum süreci gebeler için bir miktar cefalı olabiliyor. Son yıllarda açılan gebe okulları ve gebelik sürecinde yapılan pilatesler birlikte gebelerimiz ıkınma ile ilgili problemlerini çözdüler ve ağrı kontrollerini daha rahat sağlayabiliyorlar. Modern teknolojinin getirdiği antestezik yöntemlerle birlikte doğum sürecimiz ağrı kontrolü ile birlikte daha rahat geçmektedir. Normal doğumun avantajına baktığımızda, bizler için bebeğimizle birlikte doğum salonundan çıkıp günlük aktivitelerimize devam edebilecek bir konfor sağlamaktadır. Anne ve bebek bağının daha hızlı sağlandığı da görülüyor. Herkes normal doğumla doğurmak zorunda değil. Sezeryan doğumla doğurmak zorunda olan bir hasta grubumuzda mevcut. Daha önce sezeryan geçirmiş gebeler, daha önce rahim ameliyatı geçirenler, annenin ıkınmaya engel olacak sistemik hastalığı mevcutsa, bebekle ilgili kalp atımını düşürecek gelişme geriliği varsa sezaryenle doğumu tercih etmekteyiz" dedi.

"Sezaryenle doğumun iyileşme süreci biraz daha meşakkatli"

Doç. Dr. Şahin, "Sezaryenla doğumun ameliyathane şartlarında yapılması gerekiyor ve anestezik yöntem tercih edilmelidir. Normal doğumda doğum sonrası süreç meşakkatliyse sezaryen da bunun tam tersi. İyileşme süreci biraz daha meşakkatli olabilmektedir. Hastalar 6'ıncı saatinde yürüyor ve iyileşme süreci 2-3 gün sonra normal doğuranlarla birlikte ancak denk gelebiliyor. Bu süreç ameliyat olmasına bağlanmaktadır. Sonuç olarak her ikisi de bir doğum yöntemidir. Bu doğum yöntemini biz hekimler, hastalarımızın mevcut durumlarını değerlendirerek karar vermekteyiz" diye konuştu.

"Bakanlık anne ve bebek sağlığını korumak için karar aldı"

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararın anne ve bebek sağlığını korumak için alındığını kaydeden Şahin, " Sağlık Bakanlığı 'özel tıp merkezlerinde planlı sezaryen yapılmayacak' dedi. Bu yanlış yorumlara neden olsa da bakanlığın anne ve bebek sağlığını korumak üzere aldığı bir karar. Aslında bu bizleri koruyucu bir karar. Yeni doğan şartlarını sağlayamadığımız, annenin kanaması durumunda müdahale edemeyeceğiniz herhangi bir yerde doğum eylemi gerçekleşmemesi gerekmektedir. Esas olan anne ve bebeğin sağlığıdır" ifadelerini kullandı.