Haberler

Nimet nine, asırlık gelenekle çam kozalağı pekmezi yapıyor

Nimet nine, asırlık gelenekle çam kozalağı pekmezi yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir zamanlar tarımsal üretim ve hayvancılık yapanların yaz döneminde akın ettiği Ovacık yaylası, son yıllarda sadece tarımla iştigal edenlerin değil sağlıklı yaşam sürmek isteyenlerin de akınına uğruyor.

Bir zamanlar tarımsal üretim ve hayvancılık yapanların yaz döneminde akın ettiği Ovacık yaylası, son yıllarda sadece tarımla iştigal edenlerin değil sağlıklı yaşam sürmek isteyenlerin de akınına uğruyor. Yaşamını bölgede sürdüren yöre sakinlerinden 80 yaşındaki Nimet Baltacı, hem kendisi hem de çevresindeki eş dost için kozalak pekmezi üreterek hem bir geleneği yaşatıyor hem de insanlara faydalı olmaya çalışıyor.

2019-2020 yıllarında yaşanan korona virüs salgının ardından doğal ve geleneksel gıdaların kıymetinin yeniden anlaşıldığını bunlardan birinin de çam kozalağı pekmezi olduğunu belirten Baltacı, sağlıklı bir ömür için geleneksel yöntemlerle yaşamak gerektiğini savundu.

Çocukluğundan bu yana tabiatla iç içe toprağı işleyip kendi yiyeceğinin önemli bir kısmını kendi üreterek yaşadığını belirten Nimet Baltacı, "Yaşım yaklaşık 80 oldu. Kendimi bildim bileli toprakla haşır neşir olurum. Kendi yiyeceğim sebze ve meyveyi kendim üretirim. Atalarımızdan gördüğüm şekilde yaşayıp yiyip içmeye gayret ederim. Eskiden çam kozalağı kaynatılıp pekmez yapılırdı. Pek çok geleneksel beslenme alışkanlığımız gibi bu kozalak pekmezi de unutulmaya yüz tuttu. Yaklaşık 6 yıl önce koronavirüs salgını sonrası kozalak pekmezi aranmaya başladı. Başta bağışıklığı güçlendirici özelliği ile bilinen kozalak pekmezi solunum yolu rahatsızlıklarından sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok şeye faydalı olduğu biliniyor. Eskiden kendime yetecek kadar yapardım. Şimdi eşe dosta yetecek kadar yapmaya çalışıyorum" diyerek asırlık yöntemlerle çam kozalağı pekmezi üretmeye devam ettiğini söyledi.

Çam kozalaklarının uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan kozalak pekmezinin vücutta mikrop ve enfeksiyon oluşmasını engellediği biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen kozalak pekmezi, akciğerleri temizleme özelliğiyle son yılların en çok aranan ürünlerden biri haline geldi.

Mevsiminde toplanan çam kozalaklarının odun ateşinde belli bir kıvamda kaynatılması ile oluşan çam kozalağı pekmezini pek çok kişinin hekim tavsiyesi ile tükettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi

Yok böyle bir olay! Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşinin sakladığı kutuları açtı, 5 bebek cesedi çıktı
İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek 'Hürmüz' açıklaması

İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek "Hürmüz" açıklaması
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı