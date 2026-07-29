Nimet nine, asırlık gelenekle çam kozalağı pekmezi yapıyor

Bir zamanlar tarımsal üretim ve hayvancılık yapanların yaz döneminde akın ettiği Ovacık yaylası, son yıllarda sadece tarımla iştigal edenlerin değil sağlıklı yaşam sürmek isteyenlerin de akınına uğruyor. Yaşamını bölgede sürdüren yöre sakinlerinden 80 yaşındaki Nimet Baltacı, hem kendisi hem de çevresindeki eş dost için kozalak pekmezi üreterek hem bir geleneği yaşatıyor hem de insanlara faydalı olmaya çalışıyor.

2019-2020 yıllarında yaşanan korona virüs salgının ardından doğal ve geleneksel gıdaların kıymetinin yeniden anlaşıldığını bunlardan birinin de çam kozalağı pekmezi olduğunu belirten Baltacı, sağlıklı bir ömür için geleneksel yöntemlerle yaşamak gerektiğini savundu.

Çocukluğundan bu yana tabiatla iç içe toprağı işleyip kendi yiyeceğinin önemli bir kısmını kendi üreterek yaşadığını belirten Nimet Baltacı, "Yaşım yaklaşık 80 oldu. Kendimi bildim bileli toprakla haşır neşir olurum. Kendi yiyeceğim sebze ve meyveyi kendim üretirim. Atalarımızdan gördüğüm şekilde yaşayıp yiyip içmeye gayret ederim. Eskiden çam kozalağı kaynatılıp pekmez yapılırdı. Pek çok geleneksel beslenme alışkanlığımız gibi bu kozalak pekmezi de unutulmaya yüz tuttu. Yaklaşık 6 yıl önce koronavirüs salgını sonrası kozalak pekmezi aranmaya başladı. Başta bağışıklığı güçlendirici özelliği ile bilinen kozalak pekmezi solunum yolu rahatsızlıklarından sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok şeye faydalı olduğu biliniyor. Eskiden kendime yetecek kadar yapardım. Şimdi eşe dosta yetecek kadar yapmaya çalışıyorum" diyerek asırlık yöntemlerle çam kozalağı pekmezi üretmeye devam ettiğini söyledi.

Çam kozalaklarının uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan kozalak pekmezinin vücutta mikrop ve enfeksiyon oluşmasını engellediği biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen kozalak pekmezi, akciğerleri temizleme özelliğiyle son yılların en çok aranan ürünlerden biri haline geldi.

Mevsiminde toplanan çam kozalaklarının odun ateşinde belli bir kıvamda kaynatılması ile oluşan çam kozalağı pekmezini pek çok kişinin hekim tavsiyesi ile tükettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı