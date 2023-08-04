Nikah Şahitleri Hastanede Tedavi Gören Arkadaşlarını Ziyaret Etti

Nikahları kıyılacakken nikah şahidi olacak arkadaşları hastalanan Fatma Seda-Miran çifti nikah sonrası arkadaşlarının tedavi gördüğü ANKA Hastanesi'ne koştu. Gelinlik ve damatlıkla arkadaşlarını karşısında gören Sevgi Kılınç'ın sevinçten gözleri doldu. Hastanenin genel durumu ile ilgili bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, hastanın gastroenterit tanısıyla tedaviye başlandığını ve en kısa sürede taburcu edileceğini belirtti.

Nikahları kıyılacakken nikah şahidi olacak arkadaşları hastalanan Fatma Seda-Miran çifti nikah sonrası arkadaşlarının tedavi gördüğü ANKA Hastanesi'ne koştu.

Gelinlik ve damatlıkla arkadaşlarını karşısında gören Sevgi Kılınç'ın sevinçten gözleri doldu. Bunun kendisi için bir sürpriz olduğunu dile getiren Kılınç, duygularını şöyle ifade etti

"Beni çok mutlu ettiler. Yakın arkadaşlarımın nikah şahidi olarak bu mutlu günlerinde yanlarında olamadığım için üzülüyordum. Ben onların yanında olamadım ama onlar beni hastanede yalnız bırakmadılar. Hastaneye ziyaretime gelerek beni mutlu ettiler. Allah bir ömür boyu onları mutlu etsin.

Fatma Seda -Miran çifti de arkadaşlarının hasta olmasından dolayı üzüntülerini dile getirerek, "Sağlık her şeyden önemli. Bizim mutlu günümüzde onun rahatsızlanması bizi çok üzdü. Nikahın hemen ardından gelip onu görmek istedik. Neyse ki durumu iyi. Bu bizi mutlu etti" dedi .

Hastanın genel durumu ile ilgili bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, "Birkaç gündür devam eden ve gittikçe şiddeti artan bulantı, kusma ishal ile acil servise başvuran hastamıza gastroenterit tanısı ile yatış vererek tedavisine başladık. Hastamızı en kısa sürede sağlığına kavuşturup taburcu edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP