Niğde İl Sağlık Müdürlüğü: "Elektronik sigara bir çözüm değil, tuzaktır"

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında alışveriş merkezinde stant açarak vatandaşları elektronik sigara ve tütün ürünlerinin zararları konusunda bilinçlendirdi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü; 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kentteki bir alışveriş merkezinde 'Elektronik Sigara Bir Çözüm Değil, Tuzaktır' temalı bilgilendirme standı açtı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülüğünde her yıl düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekilmesinin, bireylerin sigarayı bırakmaya teşvik edilmesinin ve özellikle gençlerin yeni nesil nikotin ürünlerinden korunmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, DSÖ'nün 2026 yılı teması doğrultusunda çocuklar ve gençlerin tütün endüstrisinin manipülatif pazarlama yöntemlerinden korunması, elektronik sigara ve benzeri yeni nesil nikotin ürünlerinin kullanımının önlenmesi ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte, özellikle gençler ve öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlara tütün ve elektronik sigara kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılık süreci ve bırakma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Ayrıca tütün ürünlerini bırakmak isteyen kişiler, sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
