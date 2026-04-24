Niğde'de Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi düzenlendi

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, sağlık personeline yönelik 'Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi' gerçekleştirildi.

Yenidoğan sağlığının korunması ve bebek ölümlerinin azaltılması hedefiyle hayata geçirilen projede bebeğe doğrudan temas eden sağlık çalışanları katıldı. Eğitim sonunda düzenlenen sertifika törenine katılan Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, temel yenidoğan bakım uygulamalarının bebek ölümlerini önlemedeki kritik rolüne dikkat çekti. İnan, ayrıca 21-28 Nisan Ebeler Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmede, ebelerin anne ve bebek sağlığındaki vazgeçilmez rolünü vurgulayarak tüm ebelerin haftasını kutladı. İnan yapılan bilimsel çalışmalara göre temel yenidoğan bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla yenidoğan ölüm hızlarında yüzde 41 ila 72 oranında azalma sağlanabildiğine dikkat çekerek bu tür eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

Program kapsamında katılımcılara; göbek bakımı, canlandırma ihtiyacının belirlenmesi, olağan yenidoğan bakımı, hipotermiden korunma, K vitamini uygulaması, göz bakımı, erken emzirme, ulusal tarama programları, işitme taraması, aşı uygulamaları ve anneye danışmanlık gibi başlıklarda kapsamlı eğitim verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı