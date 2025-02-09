Niğde'de Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği

Niğde'de İl Sağlık Müdürlüğünce şehirlerarası otobüs terminalinde "Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla stant açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açılamada, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince otobüs terminalinde karbonmonoksit ölçümü yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin broşür dağıtarak sigaranın zararlarına dikkat çektikleri aktarılan açıklamada,"9 Şubat toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananları bırakmaları yönünde teşvik etmek amacıyla ülkemizde "Sigarayı Bırakma Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Sigarayı bırakmak istiyor ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız veya desteğe ihtiyaç duyuyorsanız sağlıklı hayat merkezlerimizdeki sigara bırakma polikliniklerimize bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.