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Niğde'de Sigara Bırakma Polikliniği Sayısı 5'e Yükseldi

Niğde'de Sigara Bırakma Polikliniği Sayısı 5'e Yükseldi
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Niğde'de sigara bırakmak isteyenler için yeni poliklinikler açıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Doğan Bahadır İnan, vatandaşları bu hizmetlerden yararlanmaya ve sigara bırakma sürecine katılmaya davet etti.

Niğde'de sigara bırakma polikliniği sayısı 5'e yükseldi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin ardından Ulukışla ve Bor İlçe Sağlık Müdürlükleri, Bor Devlet Hastanesi ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de sigara bırakma poliklinikleri açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, sigara bağımlılarını polikliniklere davet etti.

İnan, "Sigara bırakma poliklinikleri sigarayı bırakmak isteyen kişileri teşvik ve motive etmek, bırakmaya karar vermiş kişilere nasıl bırakacakları konusunda yardımcı olmak, bırakma sürecinde ortaya çıkan yoksunluk semptomları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak amacıyla sigara bırakma hizmet sunan sağlık profesyonellerinin çalıştığı birimlerdir. Sigara içen vatandaşları bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Sağlık
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