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Niğde'de İlk Kornea Nakli Gerçekleştirildi

Niğde'de İlk Kornea Nakli Gerçekleştirildi
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Görme bozukluğu yaşayan 51 yaşındaki Mustafa Aybar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı bir kornea nakli operasyonu geçirdi. Bu, Niğde'de gerçekleştirilen ilk kornea nakli olma özelliğini taşıyor.

Niğde'de görme bozukluğu yaşayan hasta, kornea nakliyle sağlığına kavuştu.

Görme bulanıklığı nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 51 yaşındaki Mustafa Aybar'a, korneasındaki hastalığa bağlı olarak nakli yapılması kararlaştırıldı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer ve ekibi, Kayseri Şehir Hastanesi aracılığıyla Afyonkarahisar'dan temin edilen korneayı, başarılı bir şekilde Aybar'a nakletti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin çabalarıyla kentte ilk defa kornea naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanın bugün taburcu edileceğini belirten Uslu, "Bundan sonraki süreçte de üniversite olarak Niğde'mize çok büyük katkılar yapacağız. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin öğretim üyeleri özellikle bu operasyonu yapan Ömer hocama, öğretim üyelerimize ve ekibine teşekkür ederim." dedi.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan da hastanın yaklaşık bir ay önce görme bulanıklığı ve gözde bir leke şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, muayeneler sonucunda kornea naklinin olması gerektiğine karar verildiğini aktardı.

Kurdukları Kornea Nakil Merkezi üzerinden temin ettikleri kornanın hastaya başarılı şekilde nakledildiğine işaret eden İnan, "İlimizde ilk defa kornea naklini üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirmiş olduk. Hastamızı takiplerimiz sonucunda bugün şifa ile taburcu ediyoruz. Kontrol muayeneleri sürecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer de Niğde'de ilk organ naklini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Korna nakli olan Mustafa Aybar da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, doktorlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Sağlık

Kornea Nakli Hastane Eğitim Sağlık

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