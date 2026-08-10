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Niğde'de 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası

Niğde'de 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası
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Niğde'de fiziksel aktivite bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılara denge, kavrama kuvveti ve otur-kalk testleri uygulanarak fiziksel uygunlukları değerlendirildi. Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında yürütülen kampanyayla, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve sundukları hizmetler tanıtılırken, düzenli hareketin önemi vurgulandı.

Niğde'de, toplumda fiziksel aktivite bilincini artırmak amacıyla 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

2010 yılında başlatılan 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı' doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen kampanyayla, vatandaşların fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirilmesinin yanı sıra Sağlıklı Hayat Merkezleri ve bu merkezlerde sunulan sağlık hizmetleri tanıtılıyor.

Gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testi uygulandı. Yapılan ölçümler sonucunda katılımcıların fiziksel uygunlukları değerlendirilirken, düzenli hareketin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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