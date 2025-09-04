Nevşehir'de Sağlık Taraması: Kanser Erken Teşhis Faaliyetleri Başladı

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Sulusaray beldesinde sağlık taraması yapıldı.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen çalışmada 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanserine yönelik tarama yapıldı.

"Erken teşhis hayat kurtarır", sloganıyla yılın tüm dönemlerinde il merkezi ile ilçe, belde ve köylerde faaliyetler sürdüren KETEM ekibi, belde sağlık ocağında hem vatandaşa kanserde erken teşhis konusunda bilgi verdi hem de numune alarak kanser tarama faaliyetinde bulundu.

Vatandaşlar, İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar ve ekibine teşekkür etti.