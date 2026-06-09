Haberler

Nevşehir'de 'Her Gebeye Ebe' uygulamasıyla bin 320 anne adayına ulaşıldı

Nevşehir'de 'Her Gebeye Ebe' uygulamasıyla bin 320 anne adayına ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı'nın 'Her Gebeye Ebe' uygulaması Nevşehir'de devam ediyor. 1320 gebeye ulaşılırken, 205 ilk kez anne olacak adaya ev ziyareti yapıldı. Koordinatör ebeler, gebelik sürecinde rehberlik ve sağlık danışmanlığı sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Her Gebeye Ebe' uygulaması, Nevşehir'de anne adaylarına birebir destek sunmaya devam ediyor. Uygulama kapsamında kent genelinde bin 320 gebeye ulaşılırken, ilk gebeliğini yaşayan 205 anne adayına da ev ziyareti gerçekleştirildi.

'Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı' çerçevesinde hayata geçirilen proje kapsamında, gebelik heyecanı yaşayan anne adaylarına hamileliklerinin son üç ayında rehberlik edecek bir ebe görevlendiriliyor. Koordinatör ebeler, süreç boyunca anne adaylarına hem sağlık danışmanlığı hizmeti veriyor hem de doğuma hazırlık konusunda destek sağlıyor. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan 16 koordinatör ebe aktif olarak hizmet veriyor. Programla özellikle riskli gebeler ve lohusalara ulaşılması hedeflenirken, sağlık hizmetlerinin ev ortamına taşınmasıyla anne ve bebek sağlığının korunmasına katkı sağlanıyor. Uygulama kapsamında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Koordinatör Ebe Hülya Karaca, gebe Burçin Kalfaoğlu'nu evinde ziyaret ederek gebelik süreci, doğuma hazırlık ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirmede bulundu. Uygulamanın önemine değinen Hülya Karaca; "Bu sistem, gebelik sürecinde bireysel ihtiyaçlara göre danışmanlık sunarak anne ve bebek sağlığını korumada önemli rol oynuyor. Anne adayının kendini güvende hissetmesi ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmesi için çalışıyoruz. Bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller hedefliyoruz" dedi. Ziyaret sırasında anne adaylarına, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve gebelikten doğuma kadar sürecin takip edilmesine imkan sağlayan 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması hakkında da bilgi verildi. Haftalık bilgilendirmeler ve hatırlatmalar sunan uygulamanın, anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli şekilde yönetmelerine yardımcı olduğu belirtildi.

Evinde ziyaret edilen Burçin Kalfaoğlu ise uygulamadan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, yapılan bilgilendirmelerin kendisini daha güvende hissettirdiğini ve gebelik sürecini daha bilinçli geçirmesine katkı sağladığını söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon

Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür
Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Kara listeye 3 dev eklendi

Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle
Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması! 45 kişi için gözaltı kararı verildi

Köklü üniversitede büyük vurgun! 45 kişi için gözaltı kararı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı

CHP Grup Toplantısı öncesi Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti