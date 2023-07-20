Nevşehir'de Drone ile Sivrisinek ve Larva İlaçlaması Yapıldı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kızılırmak kenarı, sadabad parkı ve tüm bataklıklar ve sulak alanlar Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından sivrisinek ve larva sorunu çözümü için drone ile havadan ilaçlandı.

Nevşehir'de sivrisinek ve larva sorununa yönelik drone ile havadan ilaçlama yapıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Kızılırmak kenarı, sadabad parkı ve tüm bataklıklar ve sulak alanlar Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından sivrisinek ve larva sorunu çözümü için drone ile havadan ilaçlandı. Gülşehir Belediyesi Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın konforu için sivrisinek ve larva sorunu ile mücadelemizde teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyoruz. Gülşehir'in yapı itibariyle sivrisinekle mücadelenin kolayca yapılabileceği bir yer olmadığını belirterek, geride kalan üç yılda sivrisinekle mücadelenin nasıl yapıldıysa bu yıl da aynı şekilde sürdürülüyor. Tüm imkanları kullanarak, havadan drone ile sivrisinek mücadelesine devam ettiğini belirten Çiftçi, "İklim değişikliğine bağlı olumsuz şartlar nedeniyle sivrisineğin bu yıl Gülşehir'li hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi rahatsız ettiğini gördük. Bu yüzden, konusunda uzman kişilerle görüşüp istişarelerde bulunduk. Bu yıl standart yoğun mücadelenin yanında farklı yöntemler de deniyoruz. Sivrisinek üreten dereler, su birikintileri ve tüm noktalar temizleniyor, ilaçlanıyor fakat üzerinde ilaçlama yapılamayan bölgelere ulaşmak için de drone temin ettik. Drone aracılığıyla ilaçlama yapılmayan yer kalmıyor. Ümidimiz odur ki bu yıl da bu sorun ortadan kalkacak. Bunun için çalışıyoruz. En etkili ilacı alıp, sinekle mücadeleyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bütün birimlerimiz bu konuda teyakkuzda" dedi. - NEVŞEHİR