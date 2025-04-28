Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

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Greenpeace'in yeni araştırmasına göre, İstanbul'daki pazar ve marketlerde satılan meyve ve sebzelerin çoğunda zararlı pestisit ve PFAS kalıntılarına rastlandı. Peki özellikle çocuklar için büyük sağlık riski taşıyan hangi üründe risk daha yüksek? Detaylar haberimizde...

Gıda güvenliği son yıllarda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Özellikle sahte ürünler, taklit gıdalar ve zararlı bileşenler tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. Şimdi ise Greenpeace Türkiye'nin yaptığı yeni bir araştırma, market ve pazarlardaki sebze ve meyvelerde ciddi riskler taşıyan kimyasal kalıntıları gözler önüne serdi. İstanbul'da 155 örnek üzerinde yapılan analizlerde, ürünlerin yüzde 61'inde birden fazla pestisit, yüzde 43'ünde ise PFAS kalıntısına rastlandı.

MARKET VE PAZAR ÜRÜNLERİNDE ŞAŞIRTAN SONUÇLAR

Greenpeace Türkiye'nin beş büyük zincir market ve farklı semt pazarlarından topladığı 155 sebze ve meyve örneği incelendi. Araştırmanın çarpıcı bulguları şöyle:

  • Örneklerin %61'inde çoklu pestisit kalıntısı bulundu.
  • %43'ünde PFAS maddelerine rastlandı.
  • Ürünlerin %31,6'sı Türk Gıda Kodeksi'ne uygun çıkmadı.
  • 50 üründe ruhsatsız pestisit kullanımı tespit edildi.

Özellikle salamura yaprak, sivri biber, ıspanak ve armut gibi ürünlerde yasaklı ve limit üstü pestisit kullanımı dikkat çekti.

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık tarafından hazırlanan rapora göre, pestisitler çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemlerini ciddi şekilde etkiliyor. Çocukların gelişim döneminde bu maddelere maruz kalması, beyin gelişimi bozuklukları ve ciddi sağlık problemleriyle sonuçlanabiliyor.

Ayrıca PFAS maddelerinin kanser, tiroit hastalıkları, karaciğer hasarı ve doğurganlık sorunları gibi pek çok hastalıkla doğrudan ilişkili olduğu biliniyor.

HANGİ ÜRÜNLER RİSK DAHA YÜKSEK

Araştırmaya göre pestisit ve PFAS kalıntılarına en çok şu ürünlerde rastlandı:

  • Salamura yaprak (%80)
  • Yeşil sivri biber (%70)
  • Ispanak (%67)
  • Kıvırcık marul (%40)
  • Armut (%40)
  • Üzüm (%40)
  • Golden ve Starking elma (%30)
  • Dolmalık biber, patlıcan (%20)
  • Domates (%13)
  • Portakal (%10)
  • Hıyar (%7)

Bu ürünlerdeki kalıntılar, hem miktar hem de içerik açısından yasal sınırların üzerinde çıktı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslenerek pestisit analiz sonuçlarının düzenli olarak açıklanması gerektiğini vurguladı. Özyer, "Çocukların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşma hakkı korunmalıdır" dedi.

PFAS VE PESTİSİT NEDİR, NEDEN TEHLİKELİ?

PFAS: Çevrede ve insan vücudunda çok uzun süre kalan, kanser ve çeşitli ciddi hastalıklarla ilişkilendirilen "sonsuz kimyasallar" grubuna aittir.

Pestisit: Tarımda zararlıları kontrol altına almak için kullanılan kimyasallar. Uzun süre maruz kalmak kansere, hormonal bozukluklara ve sinir sistemi hasarına yol açabilir.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (36)

Haber Yorumlarıİdi Amin:

rezillik!

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Haber YorumlarıUfuk Gürkan Yılmaz:

Yere batsın böyle devlet!

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Şimdi ankadımı herkes Türkiyede Kanser vakaları neden çok yüksek.. Kontrol yok Çiftçi Bilgisiz ..

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ihracattan dönen ürünleri firmalara iade etmek yerine gümrükte gerekiyor ise canlı yayında imha ed3ceksiniz ki akılları başlarına gelecek. Öyle bol keseden kâr yerine biraz büyük zarar edecekler ki düzelecekler.

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Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

ne kaldı hepsni saydınız taş mı yiyelim ? bu olayı cıkaran akıllı beyınler daha onceden test yada baska bısey neden yapmıyor ne işe yararlar

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Haber Yorumlarıfatih YAMAN:

Böyle rezillik kepazelik olamaz Türk halkını zehirleyenlere tek bir denetim yok tek bir kapatma yok. ZİNCİR MARKETLERİ HAL VE DİĞER OLUŞUMLARI DENETLEYEN ANALİZ YAPAN TEK BİR DEVLET KURUMU YOK. ANALİZSİZ PARAZA MARKETE MAL ÇIKMAMASI GEREKİRKEN HER TÜRLÜ PİSLİĞİ BU MİLLETE HAK GÖREN AŞAĞILIKLARI YARGILAYIN.

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Haber YorumlarıZaman Zaman:

Acil yapılması gerekenler : 1-Avrupa'da yasaklanan tarım ilaçlarının kullanımını tamamen durdurulmalı.2-Nasıl ki reçetesiz olarak eczanelerden antibiyotik alınamıyorsa,zirai ilaclarda reçetesiz alınamamalı.3- Ata tohumu ve organik tarım ciddi manada teşvik edilmeli.4-yalnızca temiz ve analizi yapılmış tarımsal ürünler hal'e girmeli.

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Haber Yorumları•?l???? c???•:

insanını bu kadar zehirleyen başka toplum varmıdır acaba..Yazık!!!Vicdan olmayan yerde her şey beklenir!!

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Haber YorumlarıCahi Savar:

Muhtemelen yurt dışından iadesi yapılanlardır..

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Haber YorumlarıSer_hat:

Amq ne yiyecez ya ..

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