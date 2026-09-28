Nazilli Devlet Hastanesi'nde Dünya Kuduz Günü için farkındalık standı açıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi'nde 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla farkındalık standı açılarak vatandaşlara kuduz hastalığı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde 28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında vatandaşların kuduz hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık standı kuruldu. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sermin Volaka'nın da katıldığı etkinlikte, vatandaşlar ve hastane çalışanlarına kuduzun bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve şüpheli hayvan teması sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Kuduzun zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekilirken, özellikle hayvan temaslarında gerekli tedbirlerin alınmasının ve şüpheli temas sonrasında sağlık kuruluşlarına başvurulmasının önemi vurgulandı. Etkinlikle kuduz hastalığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı