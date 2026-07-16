Haberler

Nazilli'de vatandaşlara kanser taraması çağrısı

Nazilli'de vatandaşlara kanser taraması çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları için vatandaşları KETEM ve aile hekimliklerine davet etti. Erken teşhisin önemi vurgulanarak, belirtilen yaş gruplarındaki kadın ve erkeklerin ücretsiz taramalarını yaptırmaları istendi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek yaş grubuna uygun vatandaşları meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramalarını yaptırmak üzere KETEM ve aile hekimliklerine davet etti.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, Pınarbaşı ve Aydoğdu Mahalleleri'nde gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında vatandaşları kanser taramalarına davet etti. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, mamografi ve HPV tarama davetine katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür edildi. Açıklamada, erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulanarak yaş grubuna uygun vatandaşların düzenli taramalarını ihmal etmemesi istendi. Buna göre, 40-69 yaş arasındaki kadınların 2 yılda bir meme kanseri için mamografi çektirmesi, 30-65 yaş arasındaki kadınların 5 yılda bir rahim ağzı (serviks) kanseri için HPV-DNA testi yaptırması, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin ise 2 yılda bir kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması kapsamında gaitada gizli kan testi (GGK) yaptırması gerektiği belirtildi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşları ücretsiz kanser taramalarından faydalanmak üzere aile hekimlikleri ile Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM'e başvurmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın

Baskın yapılan ünlü şarkıcının evinden çıkanlara bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı

Bir isim daha suçladı: Beni de 90 milyon lira dolandırdı
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Trump'ın 'Hürmüz'ü alacağız' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi: Dünyadaki hiçbir güç...

Trump'ın 'Hürmüz' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Boğaz trafiğe kapatıldı! 325 Metrelik dev gemi İstanbul'dan geçti
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı

İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı