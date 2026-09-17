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Nazilli’de kanser taramaları için vatandaşlara çağrı

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Nazilli’de kanser taramaları için vatandaşlara çağrı
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Nazilli’de yürütülen saha çalışması kapsamında vatandaşlara meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramalarının önemi anlatılırken, belirlenen yaş gruplarındaki vatandaşlar ücretsiz taramalara davet edildi.

Nazilli'de yürütülen saha çalışması kapsamında vatandaşlara meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramalarının önemi anlatılırken, belirlenen yaş gruplarındaki vatandaşlar ücretsiz taramalara davet edildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından kanser taramalarına yönelik saha çalışması gerçekleştirildi. Pınarbaşı Mahallesi sakinlerine yönelik çalışma kapsamında 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelen sağlık ekipleri, erken teşhisin önemine dikkat çekerek kanser tarama programları hakkında bilgilendirmede bulundu. Çalışma kapsamında davet edilen vatandaşlara mamografi ve HPV taramaları uygulandı. Sağlık ekipleri, meme kanserinde 40-69 yaş arasındaki kadınların 2 yılda bir mamografi taraması yaptırmasının önemine dikkat çekti. Rahim ağzı kanserine yönelik taramalarda ise 30-65 yaş arasındaki kadınların 5 yılda bir HPV-DNA testi yaptırması öneriliyor. Kolorektal kanser taraması kapsamında da 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yaptırması gerekiyor. Yetkililer, belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşları taramalarını yaptırmak üzere aile hekimlikleri ve KETEM merkezlerine başvurmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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