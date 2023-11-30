Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Nazilli Devlet Hastanesi'nde anjiyo oldu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan kontrol için gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde anjiyo oldu. Kapalı olduğu belirlenen 2 damarına stent takılan Başkan Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan'ın yapılan tetkikler sonucunda iki damarının tıkalı olduğu öğrenilmiş olup doktoru tarafından anjiyo yapılması uygun görülmüştür. Bugün Nazilli Devlet Hastanesi'nde 2 damarına stent takılan Belediye Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Sağlık çalışanlarımızın gözetimi altında hastanededir" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN