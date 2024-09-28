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Nasıl başardığını anlamak imkansız! Hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı

Nasıl başardığını anlamak imkansız! Hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı
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Rusya'da bir hastanenin acil servisine başvuran erkek hastanın makatında doktorlar 0.5 litrelik cam kavanoz tespit etti. Hasta acilen ameliyata alınırken, cam kavanoz doktorların uzun çabası sonucu parçalanmadan çıkarıldı.

Rusya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Nijni Novgorod kentinde ismi açıklanmayan bir erkek hasta, şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye geldi. Acil serviste çekilen röntgende doktorlar hastanın rektumunda 0.5 litrelik cam kavanoz buldu.

Nasıl başardığını anlamak imkansız! Hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı

CAM KAVANOZ, AMELİYATLA ÇIKARILDI

Doktorlar hastayı acilen ameliyata alındı. Camın parçalanmaması için yoğun çaba sarf eden doktorlar, kavanozu güçlükle çıkardı. Kavanozun sivri parçalarının hastaya saplanmasının iç organlarını parçalayıp ölümcül sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık

Acil Servis Sağlık Dünya Rusya

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