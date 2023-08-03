Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in sağlık durumu iyi olduğunu açıkladı. Tedavisi devam ediyor.

Beyin kanaması şüphesiyle dün hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Dün katıldığı bir canlı yayın programının ardından rahatsızlanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Engin'in tedavisi sürüyor.

Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin, yaptığı yazılı açıklamada, "Çok daha iyiyim. Kısa bir tedavi sürecinin ardından tekrar bir arada olacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Engin, dün bir internet gazetesindeki canlı yayının ardından fenalaşmış sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı.

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