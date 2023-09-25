Müzik öğretmeni kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden müzik öğretmeni Ahmet Kotan'ın cenazesi, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kotan'ın dedesinin 3 kardeşinin de çeşitli zamanlarda kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

DEDESİNİN 3 KARDEŞİ DE KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden müzik öğretmeni Ahmet Kotan'ın (27) cenazesi, getirildiği memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kotan için Kulp Hevedanlılar Yas Evi'nde taziye kuruldu. Ailenin 5 çocuğundan 4'üncüsü olan Kotan'ın, dedesinin 3 kardeşinin de çeşitli zamanlarda kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,