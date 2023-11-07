Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Göktuğ Aykan'a Destek Verdi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, SMA Hastası Göktuğ Aykan'a destek için başlatılan canlı yayın konuğu olarak "Her şey Göktuğ için" dedi.

2.5 yaşında SMA Tip 2 kas hastalığıyla mücadele eden Göktuğ için seferber olan Başkan Kanar, 'Göktuğ'a umut ol' kampanyasına destek için Göktuğ Aykan'ın ailesi ile birlikte sosyal medya canlı yayınına katılarak 30 bin lira bağışta bulundu. Gerekli tedaviyi görebilmesi için 1.8 milyon dolar 56 milyon TL ye ihtiyacı olan Göktuğ için konuşma yapan Başkan Kanar, "Bol bağışlı, bol paralı Göktuğ için kendimizi feda ettiğimiz bir akşam olsun. Öncelikle bizim hesabımızdan yapılan bir paylaşım var. Öncelikle ben 30 bin lira ile başlayalım. Çok kuvvetli bir şekilde bu işe girdiniz. Göktuğ bizim çocuğumuz bu destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah yardımlarımızı kabul etsin. Herkesten azami miktarda Göktuğ çocuğumuz için destek bekliyoruz. Zira süremiz sınırlı. Valiliğimizin izniyle inşallah kısa sürede bu parayı toplayacağız, bu kardeşimize yardımcı olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Göktuğ'a hem elimizle, hem dilimizle yanınızdayız" dedi.

Başkan Kanar'dan sonra canlı yayına AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Turgut, Milliyetçi Hareket Partisi Ahmet Beygirci, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Semih Türkcan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güler Akgöz ve Ülkü Ocakları Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Cengizhan Bedir katılarak, Göktuğ için destek verdiler. - BURSA