Muş'ta 'Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam' projesi kapsamında kurulan 'Sağlık ve Sevgi Tırı', depremden etkilenen 11 ildeki çocukların göz taramasını yapmak için hazır hale getirildi.

Muş'ta 'Sağlık ve Sevgi Tırı'nın tanıtımı yapıldı

MUŞ - Muş'ta "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam" projesi çerçevesinde kurulan "Sağlık ve Sevgi Tırı" depremden etkilenen 11 ildeki çocukların göz taramasını yapmak için hazır hale getirildi.

"Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam" projesi çerçevesinde Muş'ta kurulan "Sağlık ve Sevgi Tırı", deprem bölgesinde yaşayan 7-13 yaş grubu çocukların şaşılık, miyop, alerji ve görme kaybı kontrollerini yapacak. Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi koordinesinde, Üsküdar Üniversitesi, Atasun Optik ve Türk Kızılayı'nın da paydaş olduğu projeyle oluşturulan tır, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremde etkilenen 7-13 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek. Ayrıca çocuklara psiko-sosyal destek verecek tır, "İhtiyaçlar Paylaştıkça Azalır" sloganıyla 15 Temmuz Cuma günü deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkacak.

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye önündeki tırı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Hedef kitlenin deprem bölgesindeki çocuklar olduğunu söyleyen Gündüzöz, tırın gezici bir sağlık istasyonu olacağını belirterek, "Tır, depremzede çocuklarımıza göz taraması ve göz sağlığı açısından 11 ili kapsayan faaliyette bulunacak. Tır, gezici bir sağlık istasyonu olacak. Emeği geçen paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bu depremler ülkemizde bir daha acı yaşatmasın. Muş Valisi olarak iki ay boyunca deprem bölgesinde koordinatör vali olarak görev yaptım. Gerçekten başımız sıkıştığında Muş'a telefon açıyorduk, yem ihtiyacımız var diyorduk, 10 tır geliyordu. Orada vatandaşa hemen dağıtıyorduk. Bu duyarlılıktan dolayı Muşlu hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi

"7-13 yaş aralığındaki çocuklarımıza göz taraması yapılacak"

Deprem bölgesinde 7-13 yaş aralığındaki çocukların göz taraması yapılacağını söyleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından belediye, valilik, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak büyük destek verdik. Belediyenin koordinesinde ve paydaşların da bulunduğu proje çerçevesinde bir sağlık tırı oluşturduk. İnşallah tırımız cuma günü deprem bölgesine gidecek. Deprem bölgesinde 7-13 yaş aralığındaki çocuklarımıza göz taraması yapılacak. Ayrıca depremzedelere psiko-sosyal destek verilecek. Paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah projemiz çocuklarımızın hayrına olacak" ifadelerini kullandı.

"Saha çalışmalarımız iki hafta sürecek"

Saha çalışmalarının ortalama 2 hafta süreceğini ifade eden Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Öğretim Görevlisi ve proje koordinatörü Aykut Çağlı da, "Sevgi ve sağlık tırı deprem bölgesinde 7-13 yaş aralığındaki çocukların göz taramasını yapmak üzere hazır bulunuyor. Deprem bölgelerindeki 7-13 yaş aralığındaki çocuklarımızın göz hastalıklarını tespit edip, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendireceğiz. Bununla birlikte çadır ve konteyner kentlerde göz muayenesi yaparken tırın diğer bölümünde ise psiko-sosyal desteği sağlayacağız. Üniversitemizin Optisyenlik Bölümü öğrencileriyle 11 ildeki deprem bölgesine gideceğiz. Tırımız 15 Temmuz'da yola çıkacak" şeklinde konuştu.