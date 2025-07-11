Muş'ta 39 Haftalık Bebeğe Aort Damarı Daralması Teşhisi Konuldu

Muş'ta 39 Haftalık Bebeğe Aort Damarı Daralması Teşhisi Konuldu
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Muş'ta dünyaya gelen 39 haftalık Selin bebeğe aort damarında daralma tanısı kondu. Hayati risk taşıyan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

MUŞ'ta 39 haftalık dünyaya gelen 1 günlük bebeğe aort damarında daralma tanısı konuldu. Ailesi tarafından Selin ismi verilen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde sezaryenle dünyaya gelen Selin bebeğe aort damarında daralma (aort koarktasyon) teşhisi konuldu. Hayati riski bulunan bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla İstanbul Siyami Hersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'ne sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Muş'a gönderilen ambulans uçak, minik bebeği alarak İstanbul'a götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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