Muhtarlar Günü'nde Kalp Krizi Geçiren Muhtar Hayatını Kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Dereiçi köyü muhtarı Osman Gelir, Muhtarlar Günü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gece geç saatlerde rahatsızlanan Gelir, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Dereiçi köyü muhtarı, Muhtarlar Günü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gercüş ilçesine bağlı Dereiçi köyünün muhtarı Osman Gelir (55), gece geç saatlerde evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının sağlık ekiplerinden yardım istemesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gelir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BATMAN