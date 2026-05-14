MEAH'a hayırseverlerden anlamlı bağış

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hayırsever iş insanları Sezai Kavasoğlu, Cemal Kavasoğlu ve Şakir Köroğlu'nun katkılarıyla hastane için havalı yatak bağışında bulundu. Bu katkı, tedavi gören hastalar için büyük umut doğurdu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hayırsever vatandaşların desteğiyle tıbbi donanım gücünü artırmaya devam ediyor. Son olarak üç hayırsever iş insanı tarafından hastaneye yapılan havalı yatak bağışı, tedavi gören hastalar için büyük umut oldu.

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve hasta konforunu en üst seviyeye çıkarmak adına yürütülen çalışmalara, Muğla'nın yardımsever isimlerinden anlamlı bir destek geldi. Hayırsever bağışçılar Sezai Kavasoğlu, Cemal Kavasoğlu ve Şakir Köroğlu, hastanede kullanılmak üzere havalı yatak bağışında bulundu.

Yapılan bağışın ardından hastane yönetimi tarafından bir teşekkür mesajı yayımlandı. Bağışçıların gösterdiği duyarlılığın örnek teşkil ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemize yapmış oldukları havalı yatak bağışından dolayı Sayın Sezai Kavasoğlu, Sayın Cemal Kavasoğlu ve Sayın Şakir Köroğlu'na teşekkür eder; sağlık hizmetlerinin sunumuna sağladıkları değerli katkılar ve göstermiş oldukları duyarlılık dolayısıyla şükranlarımızı sunarız"

Özellikle uzun süre yatağa bağımlı olarak tedavi gören hastaların vücudunda oluşabilecek yatak yaralarını önlemek amacıyla kullanılan havalı yataklar, tedavi sürecindeki konforu ve iyileşme hızını doğrudan etkiliyor. Yapılan bu bağışın, hastanenin yoğun bakım ve palyatif bakım servislerindeki ihtiyacı karşılamada önemli bir rol oynayacağı vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
