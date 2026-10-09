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Muğla'da küçükbaş hayvanlardan PPR taraması için kan numuneleri alındı

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Muğla'da küçükbaş hayvanlardan PPR taraması için kan numuneleri alındı
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Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki sürvey çalışmaları kapsamında küçükbaş hayvanlardan kan numuneleri aldı. Alınan numuneler, Koyun ve Keçi Vebası (PPR) yönünden incelenmek üzere laboratuvara gönderilecek.

Muğla'da hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında küçükbaş hayvanlardan kan numuneleri alındı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen sürvey çalışmaları kapsamında alınan kan numuneleri, Koyun ve Keçi Vebası (PPR) hastalığı yönünden incelenmek üzere laboratuvara gönderilecek.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla saha çalışmalarının ve hastalıklarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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