Muğla'da Hacı Adaylarına Seminer Verildi ve Menenjit Aşısı Yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hacı adaylarına önce seminer verildi, ardından menenjit aşısı yapıldı.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek 16 hacı adayına yönelik "Hac Eğitim Seminerleri" düzenlendi. Seminerde; Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı, İbadet Bilinci Hac ve Umre Menasiki, Hz. Peygamber (s.a.v.), Mescid-i Nebevi ve Medine, Hac Yolculuğundan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık ve Bir arada Yaşama Bilinci, Kadınlara Özgü Konular, Temel Sağlık Bilgileri, Mekke ve Medine ziyaret yerleri konuları işlenerek Hac ibadeti uygulamalı olarak anlatıldı.

Seminerler, Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Vaiz Rauf Evleksiz, Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Özdil, Vaiz Belkıs Ulusan tarafından verildi. Haziran ayında kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına seminerlerin sonunda İlçe Sağlık Müdürlüğünce temel sağlık bilgileri aktarılarak sağlık personeli tarafından menenjit aşısı yapıldı. Köyceğiz Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen seminerlerin son gününde konuşan İlçe Müftüsü Karagöz, hacı adaylarından mübarek beldelerde özellikle ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için dua etmelerini isteyerek mebrur bir hac yapıp sağ salim ülkemize dönmelerini niyaz etti. - MUĞLA