Mudurnu'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması Başlatıldı

Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesi üzerine 18 köy ve 4 mahallede karantina tedbirleri alındı. Hayvan hareketleri durdurulurken, yalnızca mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü hareketlere izin verileceği açıklandı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesinin ardından İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 18 köy ile 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Mudurnu'da İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınan kararla Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak, Karapınarkavağı köyleri ile Yıldırım Beyazıt, Musalla, Kaygana ve Karacakaya Mahalleleri karantina altına alındı. Alınan tedbirler kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri tamamen durduruldu. Sadece mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü hayvan hareketine izin verilecek.

Öte yandan, hastalığın yayılma riskine karşı Mudurnu Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar kapatıldı.

500

