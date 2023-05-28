Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Motosikletin çarptığı yaya alkollü çıktı

Motosikletin çarptığı yaya alkollü çıktı

Sağlık Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yolda seyir halindeki motosiklet, aniden yola fırlayan yayaya çarptı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yolda seyir halindeki motosiklet, aniden yola fırlayan yayaya çarptı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu tali yolda meydan geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Karakulak'ın kullandığı 07 ACG 991 plakalı motosikletin, hurdacılar sitesi kavşağına 100 metre mesafede aniden yola fırlayan H.H.Y'ye çarptı.

Kazada yaralanan ve sağlık ekibi tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yayanın alkollü olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Mehmet Karakulak Manavgat Antalya Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title