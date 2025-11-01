Modern Hayatın Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri

İÇ Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, hareketsizlik, stres, uykusuzluk ve yanlış beslenme gibi etkenlerin bireyleri fark ettirmeden kronik hastalıklara sürüklediğini belirterek, "Bugün birçok kişi tam olarak hasta değil ama tam anlamıyla sağlıklı da değil" dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, yoğun tempo, ekran bağımlılığı ve stres gibi etkenlerin bireyleri kronik hastalıkların eşiğine getirdiği uyarısında bulundu. Sivritepe, "Bugün birçok kişi tam olarak hasta değil ama tam anlamıyla sağlıklı da değil" diyerek, sağlığın artık 'kendiliğinden korunamadığını' ve bilinçli bir çaba gerektirdiğini vurguladı.

'MODERN HAYAT KOLAYLIK KADAR RİSK DE GETİRİYOR'

Doç. Dr. Sivritepe, "Modern hayat bize konfor sağladı ama bedelini sessizce sağlığımızla ödüyoruz. Vücudumuz ve zihnimiz sürekli alarm durumunda. Artık sağlıklı kalmak kendiliğinden olmuyor, bilinçli bir çaba gerektiriyor" diye konuştu.

'UYKUSUZLUK MODERN ÇAĞIN GİZLİ SALGINI'

Sağlığın en temel koruyucusunun kaliteli uyku olduğunu vurgulayan Doç. Sivritepe, "Her gece 7-8 saatlik kaliteli uyku, ilaçsız en etkili detokstur. Uykusunu düzenleyemeyen kişi hem bağışıklığını hem ruh halini kaybeder" ifadelerini kullandı. Doç. Sivritepe, "Gerçek gıdayı seçmek, yani doğadan geleni tüketmek; her 30 dakikada bir ayağa kalkmak, kısa yürüyüşler yapmak bile fark oluşturur. Gün içinde en az 1 saatimizi ekransız, sessiz bir alanda geçirmeliyiz. Bu artık bir lüks değil, sağ kalmanın yeni kuralı" dedi.

'YAVAŞLAMAK KENDİNİ İYİLEŞTİRMENİN İLK ADIMI'

Düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çeken Doç. Sivritepe son olarak şunları söyledi:

"Sağlık fark edildiğinde korunabilir. Modern çağın en büyük hastalığı hız. Yavaşlamak, kendimizi iyileştirmenin ilk adımıdır"