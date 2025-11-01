Haberler

Modern Hayatın Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Modern Hayatın Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik ve uykusuzluk gibi unsurların bireyleri sağlıksız bir duruma sürüklediğini vurguladı. Sağlıklı kalmak için bilinçli çaba sarf etmenin önemine dikkat çekti.

İÇ Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, hareketsizlik, stres, uykusuzluk ve yanlış beslenme gibi etkenlerin bireyleri fark ettirmeden kronik hastalıklara sürüklediğini belirterek, "Bugün birçok kişi tam olarak hasta değil ama tam anlamıyla sağlıklı da değil" dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, yoğun tempo, ekran bağımlılığı ve stres gibi etkenlerin bireyleri kronik hastalıkların eşiğine getirdiği uyarısında bulundu. Sivritepe, "Bugün birçok kişi tam olarak hasta değil ama tam anlamıyla sağlıklı da değil" diyerek, sağlığın artık 'kendiliğinden korunamadığını' ve bilinçli bir çaba gerektirdiğini vurguladı.

'MODERN HAYAT KOLAYLIK KADAR RİSK DE GETİRİYOR'

Doç. Dr. Sivritepe, "Modern hayat bize konfor sağladı ama bedelini sessizce sağlığımızla ödüyoruz. Vücudumuz ve zihnimiz sürekli alarm durumunda. Artık sağlıklı kalmak kendiliğinden olmuyor, bilinçli bir çaba gerektiriyor" diye konuştu.

'UYKUSUZLUK MODERN ÇAĞIN GİZLİ SALGINI'

Sağlığın en temel koruyucusunun kaliteli uyku olduğunu vurgulayan Doç. Sivritepe, "Her gece 7-8 saatlik kaliteli uyku, ilaçsız en etkili detokstur. Uykusunu düzenleyemeyen kişi hem bağışıklığını hem ruh halini kaybeder" ifadelerini kullandı. Doç. Sivritepe, "Gerçek gıdayı seçmek, yani doğadan geleni tüketmek; her 30 dakikada bir ayağa kalkmak, kısa yürüyüşler yapmak bile fark oluşturur. Gün içinde en az 1 saatimizi ekransız, sessiz bir alanda geçirmeliyiz. Bu artık bir lüks değil, sağ kalmanın yeni kuralı" dedi.

'YAVAŞLAMAK KENDİNİ İYİLEŞTİRMENİN İLK ADIMI'

Düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çeken Doç. Sivritepe son olarak şunları söyledi:

"Sağlık fark edildiğinde korunabilir. Modern çağın en büyük hastalığı hız. Yavaşlamak, kendimizi iyileştirmenin ilk adımıdır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.