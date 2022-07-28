Minik Asel'in böbrekleri, 2 çocuğa can oldu

KONYA'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen Asel İnan'ın (2) bağışlanan böbrekleri, Antalya'da organ bekleyen 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğa can oldu.

Adana'da yaşayan Gair ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ali Gair'in, atrofik (küçük böbrek) oluşumu nedeniyle acil organ nakline ihtiyaç duyduğu belirlendi. Çocuklarının diyalize girmesine gönlü razı olmayan yakınları böbrek vermek istedi. Ancak doku uyumsuzluğu ve farklı nedenlerle uygun böbrek bulunamadı. Yaklaşık bir yıldan fazla ilaç tedavisi ile yaşama tutunan Ali Gair, tavsiye üzerine Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne gelerek Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme sırasına kaydoldu.

Her iki hastanın durumunun çok iyi olduğunu söyleyen Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Bağışçı aileye teşekkür ediyoruz. Yaptıkları bağış iki yavrumuza yaşam kaynağı oldu. Hastalarımızın sağlık durumu çok iyi. Taburcu olduktan sonra da periyodik kontrolleri sürecek. Merkezimizde yılın ilk 6 ayında 115 böbrek, 32 karaciğer, 1 kalp nakli gerçekleştirildi. Böbrek nakillerinin 19'u pediatrik. Tüm hastalarımıza şifa diliyoruz" diye konuştu.