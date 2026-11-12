Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Midyat Devlet Hastanesinde ilk kez kaburga kıkırdağıyla burun onarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Midyat Devlet Hastanesinde ilk kez kaburga kıkırdağıyla burun onarıldı Haber Videosunu İzle
Midyat Devlet Hastanesinde ilk kez kaburga kıkırdağıyla burun onarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Midyat Devlet Hastanesinde ilk kez, çocuklukta geçirdiği kaza sonrası burnunda hasar oluşan Halil Can Özkaya'nın kendi kaburga kıkırdağıyla burun iskeleti yeniden oluşturuldu. Ameliyatı yapan Doktor Oğulcan Önder, hastanın iyi olduğunu ve iyileşme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Mardin Midyat İlçe Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Hastanede ilk kez, hastanın kendi kaburga kıkırdağı kullanılarak septorinoplasti (burun estetiği ve fonksiyonel burun cerrahisi) ameliyatı gerçekleştirildi.

Çocukluk döneminde geçirdiği kaza sonucu burnunda ileri derecede yapısal hasar oluşan Halil Can Özkaya, Midyat Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Uzm. Dr. Oğulcan Önder'e başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın kendi kaburgasından alınan kıkırdak dokusu kullanılarak burun iskeleti yeniden oluşturuldu. Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten hasta Halil Can Özkaya, çocukluk döneminde yaşadığı kazanın ardından uzun yıllar beklediğini ve ameliyat için Midyat Devlet Hastanesini tercih ettiğini ifade ederek, "Ameliyatımdan çok memnun kaldım. Şu an gayet iyiyim. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacağım" dedi.

Hastanın babası Mehmet Şükrü Özkaya ise daha önce birçok doktora başvurduklarını ancak ameliyatın zorluğu nedeniyle olumlu yanıt alamadıklarını belirterek, "Hocamız en başından itibaren bizimle yakından ilgilendi. Ameliyatı gerçekleştirdi ve çok şükür oğlumuzun durumu iyi. Hastane yönetimine ve Oğulcan Hocamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hem daha doğal hem daha iyi nefes alan bir burun hedefliyoruz"

Ameliyat hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Uzm. Dr. Oğulcan Önder, hastanın kendi kaburgasından alınan kıkırdak dokusuyla burun iskeletinin yeniden oluşturulduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle burun iskeletinin zayıf, kıkırdak yapısının yetersiz olduğu hastalarda kişinin kendi kaburgasından alınan kıkırdak dokusunu kullanıyoruz. Bu yöntemle hem estetik açıdan daha doğal ve güzel görünen hem de solunum fonksiyonları daha iyi olan bir burun yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Hastamızın genel durumu gayet iyi. İyileşme süreci devam ediyor. Bu yöntemle daha doğal, sağlam ve uzun ömürlü sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz."

Midyat Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen bu ilk ameliyat, hastanenin cerrahi müdahale kapasitesi ve sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Yasak aşkta akılalmaz detay! Kadını kendi kocası tanıştırmış

Yasak aşkta mide bulandıran detay! Perde arkasından kocası çıktı
Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı

Güllü davasında şoke eden iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
Osimhen için 'Kronik' dedi! Sonra özür diledi

Canlı yayında söylediklerine tepki yağdı! Sonra özür diledi
Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! Kullanmadığı bir ismi daha var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde
Issız adada ABD ordusuna ait 84 yıllık varil bulundu! İçinden çıkabilecek madde korkuttu

Issız adada ABD ordusuna ait 84 yıllık varil bulundu! Bölge alarmda
Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu

Kapıyı açan ağabeyi korkunç manzarayla karşılaştı! Kayıp mühendis...
İsrail Güvenlik Kabinesi, orduya İran talimatını verdi

Koltuğu bırakmadan son kez katliama hazırlanıyor
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti16

Gece yarısı tüm hesaplar sil baştan değişti
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak

Affını isteyen Kavcıoğlu için çok konuşulacak maaş ayrıntısı
Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde

Altın fiyatlarına çifte darbe! Tüm hesaplar değişecek