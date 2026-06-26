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Midyat Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor

Midyat Devlet Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor
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Mardin Midyat Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı sağlık hizmeti sunmak için hafta sonları mesai dışı poliklinik hizmetine devam ediyor. 27 Haziran Cumartesi günü genel cerrahi uzmanı Dr. Ahmet Baydar 09.00-13.00 arasında hizmet verecek.

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla hafta sonları da mesai dışı poliklinik hizmetini sürdürüyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00-13.00 arasında uzman hekim tarafından mesai dışı poliklinik hizmeti vereceği belirtildi. Mesai dışı poliklinik kapsamında, genel cerrahi uzmanı Dr. Ahmet Baydar'ın vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı bildirildi. Hafta sonu verilen mesai dışı poliklinik hizmeti sayesinde, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve poliklinik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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