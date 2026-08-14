Midyat Devlet Hastanesi'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla hafta sonları da mesai dışı poliklinik hizmetini sürdürüyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre 15 Ağustos 2026 cumartesi günü saat 09.00-13.00 arasında uzman hekimler tarafından mesai dışı poliklinik hizmeti vereceği belirtildi. Mesai dışı poliklinik kapsamında, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Lale Aslanova Garayev ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Oğulcan Önder tarafından vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı bildirildi. Hafta sonu verilen mesai dışı poliklinik hizmeti sayesinde, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve poliklinik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı