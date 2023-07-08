Üye Girişi
Haberler
MFÖ Üyesi Özkan Uğur Hayatını Kaybetti

MFÖ Üyesi Özkan Uğur Hayatını Kaybetti

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Uğur'un uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, bir süredir tedavi gören Özkan Uğur ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Sağlık

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fuat Özkan Özkan Uğur Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title