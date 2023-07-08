MFÖ Üyesi Özkan Uğur Hayatını Kaybetti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca, bir süredir tedavi gören Özkan Uğur ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.