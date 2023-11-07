Metin Uca'nın sağlık durumu hakkında güncel bilgiler paylaşıldı

Metin Uca'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan paylaşımda, küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı belirtildi. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği ve tedavisine devam edileceği ifade edildi.

KÜÇÜK EK TEDAVİLERLE ESKİ SAĞLIĞINA KISA SÜREDE KAVUŞACAK"

Baykara, Uca'nın sağlık durumuyla ilgili, sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Baykara, şunları belirtti:

"Sevgili dostlarımız, operasyondan sonraki riskli saatleri atlattık. Metin Uca'nın kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor.

Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek. Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum. Her görüşmeye girdiğimde sizlerden gelen iyi dilekleri iletiyorum."