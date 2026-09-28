Mersin genelinde eş zamanlı gıda denetimlerine Fatih Kaya da katıldı

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Mersin genelinde vatandaşların güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Mersin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda çok sayıda gıda kontrol görevlisinin katılımıyla üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya'nın da katıldığı denetimlerde, işletmelerin gıda mevzuatına uygunluğu kontrol edildi. Ekipler tarafından işletmelerde hijyen şartları, ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ve gıda güvenilirliğine ilişkin hususlar incelendi.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerle tüketicilerin güvenilir, hijyenik ve mevzuata uygun gıdaya ulaşmasının sağlanması hedeflenirken, gıda kontrol ekiplerinin üretimden satış ve tüketim aşamasına kadar kontrollerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı