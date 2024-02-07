Mersin'de Toroslar Belediyesi Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi
Mersin'de Toroslar Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bağış kampanyasının devam edeceğini belirtti.
Mersin'de Toroslar Belediyesi çalışanları, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.
Belediyenin açıklamasına göre, "Paylaşmak senin kanında var" sloganıyla düzenlenen bağış kampanyasına gönüllü belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.
Türk Kızılay görevlilerinin bilgilendirmesinin ardından katılımcılar, kan bağışladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, bağış kampanyasına desteklerinin süreceğini ifade etti.