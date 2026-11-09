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Mersin'de organ bağışı için düzenlenen resim yarışmasında 15 öğrenci ödül aldı

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Mersin'de organ bağışı için düzenlenen resim yarışmasında 15 öğrenci ödül aldı
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlediği resim yarışmasında 15 öğrenciye ödül verildi. İl Milli Eğitim ve İl Emniyet müdürlükleri işbirliğindeki yarışmada öğrenciler organ bağışının önemini resimlerle anlattı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesince Organ Bağışı Haftası kapsamında resim yarışması düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde "Bir Bağış, Bin Umut" sloganıyla organize edilen yarışmanın ödül töreni gerçekleşti.

Hastanenin konferans salonunda yapılan programda, dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin sahibi 15 öğrenciye ödül verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, öğrencilerin kalemleri, emekleri ve duygularıyla organ bağışının önemini çok anlamlı şekilde anlattığını ifade etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Ecrin Akdemir de eserinde organ bağışının hayat kurtardığını yansıtmaya çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA
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