Mersin'de Hastanelerin Cihaz Altyapısı Güçlendiriliyor

Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, kentteki hastanelerin teknolojik ve tıbbi cihaz altyapısını güçlendirdiklerini, bu sayede vatandaşların bekleme sürelerinin azalacağını duyurdu. Yeni MR ve tomografi cihazları ile sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılacağı belirtildi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, kentteki hastanelerin teknolojik ve tıbbi cihaz altyapısının güçlendirilmesi sayesinde vatandaşların bekleme sürelerini en aza indirileceklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, yazılı açıklamasında, kentte sağlık alanındaki yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Sağlık tesisleri için tıbbi cihaz alanında önemli adımlar atıldığını bildiren Ekici, "Sağlık Bakanlığımızın kalite politikaları kapsamında, hekim arkadaşlarımızın daha sağlıklı tanı koymasında büyük öneme sahip görüntüleme cihazlarının hizmete alınmasıyla vatandaşlarımızın bekleme süreleri en aza indirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekici, hastanelere yeni cihazlar kazandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehir Hastanesine üçüncü MR cihazımızı kurarak hizmete aldık. Aynı zamanda Toros Devlet Hastanemizin eski MR cihazının yerine yapay zeka destekli MR cihazını ve 16 kesitli çekim yapmaktayken 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı hizmete alıyoruz. Kurulum aşamaları başladı. Görüntü kalitesini, hızını ve çekim sayısını artırarak daha nitelikli ve ulaşılabilir bir hizmet sunmak hedefimiz. Ağız ve Diş Sağlı Hastanemiz için de dental tomografi cihazımızın kurulumunda son aşamaya geldik. Tüm gayemiz iyi olanı daha iyi yapmak. Mersin'imize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Sağlık
