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Mersin'de Dünya Diyabet Günü'nde Ulu Cami önünde sağlık taraması yapıldı

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Mersin'de Dünya Diyabet Günü'nde Ulu Cami önünde sağlık taraması yapıldı
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Mersin'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Ulu Cami önünde stant kuruldu. Stantta açlık kan şekeri, tansiyon, boy-kilo ölçümü ve denge testleri yapılırken vatandaşlara diyabet taraması ve sağlıklı yaşam konusunda bilgi verildi.

Mersin'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, "Diyabeti erken fark et, erken harekete geç" sloganıyla Ulu Cami önünde stant kuruldu.

Stantta, vatandaşların açlık kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri yapıldı, çeşitli denge testleri uygulandı.

Sağlık ekipleri, vatandaşlara aile hekimlerine başvurarak diyabet taramalarını yaptırmaları, aşırı susama ve sık idrara çıkma gibi belirtilerde kan şekeri ölçtürmeleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri ve tedavilerini aksatmamaları konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA
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