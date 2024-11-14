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Mersin'de Dünya Diyabet Günü Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de Dünya Diyabet Günü Etkinliği Düzenlendi
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Mersin'de Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşların kan şekeri ve vücut kitle endeksi ölçüldü. Toros Devlet Hastanesi, diyabet hastalığına karşı bilgilendirme amacıyla stant kurarak broşürler dağıttı ve vatandaşları erken tanı için polikliniklere yönlendirdi.

Mersin'de Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşların kan şekeri ve vücut kitle endeksi ölçüldü.

Toros Devlet Hastanesi tarafından Dünya Diyabet Günü etkinliği kapsamında, Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami avlusunda stant kuruldu.

Hemşireler, standa gelen vatandaşların kan şekeri ve vücut kitle endeksini ölçtü.

Vatandaşlara diyabet, insülin tedavisi ve beslenmeye ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Hastanenin diyabet eğitim polikliniğinde görevli hemşire Kezban Arkadaş, AA muhabirine, diyabet hastalığına karşı vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

Diyabette erken tanının önemine değinen Arkadaş, "Etkinliğimizin amacı diyabet hastalarına erken tanıyla farkındalık sağlamak. Taramaya gelen birçok vatandaş diyabetliydi. Şekeri yüksek çıkan hastalarımızı polikliniklere yönlendirdik, eğitimlere katılmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Sağlık
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