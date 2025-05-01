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Mersin'de 2 Yaşındaki Bebek Ankara'ya Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Mersin'de 2 Yaşındaki Bebek Ankara'ya Ambulans Helikopterle Sevk Edildi
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Zatürre ve solunum bozukluğu nedeniyle tedavi gören 2 yaşındaki Y.D., ECMO tedavisi için Mersin'den Ankara'ya ambulans helikopterle sevk edildi.

Mersin'de 2 yaşındaki bebek tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zatürre ve solunum bozukluğu nedeniyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Y.D'nin, doktorlar tarafından ECMO (kalp ve akciğerlerin iflas ettiği ya da yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan yaşam destek sistemi) için Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı, hastanenin talebi üzerine Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopter yönlendirdi.

Hazırlığın ardından Y.D, helikopterle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Sağlık
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