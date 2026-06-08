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Menteşe Devlet Hastanesi'nde 'beyaz gece' rüzgarı

Menteşe Devlet Hastanesi'nde 'beyaz gece' rüzgarı
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Menteşe Devlet Hastanesi, 5. Geleneksel Motivasyon Gecesi'ni 'Beyaz Gece' konseptiyle düzenledi. Sağlık çalışanları, Akyaka'da tekne turu ve akşam yemeğiyle yoğun tempoya mola vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Menteşe Devlet Hastanesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen motivasyon gecesinin 5'incisi, bu yıl "Beyaz Gece" konseptiyle gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı ve idari yönetim tarafından organize edilen 5. Geleneksel Motivasyon Gecesi, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yılki teması "Beyaz Gece" olarak belirlenen etkinlikte, tüm katılımcılar beyaz kıyafetleriyle şıklık ve zarafet yarışı oluşturdu.

Sağlık çalışanlarının kurum içi dayanışmasını güçlendirmek amacıyla düzenlenen program, Muğla'nın doğal güzellikleriyle ünlü Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde başladı. Etkinlik kapsamında ilk olarak dünyaca ünlü Kadın Azmağı Deresi'nde tekne turu düzenlendi. Eşsiz doğanın tadını çıkaran hastane personeli, tekne turunun ardından Azmak kenarında düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yoğun ve fedakarca geçen çalışma döneminin stresini atan personel, canlı müzik ve hoş sohbetler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, hastanenin her bir ferdiyle büyük bir aile olduğunu vurguladı. Sağlık hizmetlerinin büyük bir ekip çalışması, fedakarlık ve özveri gerektirdiğini belirten Başhekim Ballı, şu ifadeleri kullandı: "Hastanemizin bugün elde ettiği tüm başarılarda, en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm çalışanlarımızın alın teri ve emeği bulunmaktadır. Gösterdiğiniz üstün gayret ve özveri için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar moral ve motivasyonumuzu artırırken, ekip ruhumuzu ve birbirimize olan bağımızı daha da güçlendiriyor. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel çalışmalara ve başarılara imza atacağız"

Menteşe Devlet Hastanesi ailesini bir araya getiren, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği anlamlı gece, çekilen hatıra fotoğrafları ve güzel hatıralarla son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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