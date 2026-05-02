Menteşe Devlet Hastanesi'nde yeni yatırımlar ve güvenlik önlemleri masaya yatırıldı

Menteşe Devlet Hastanesi'nde yeni yatırımlar ve güvenlik önlemleri masaya yatırıldı
Menteşe Devlet Hastanesi yönetimi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve devam eden projeleri denetlemek amacıyla kapsamlı bir "Bina Turu" gerçekleştirdi.

Menteşe Devlet Hastanesi yönetimi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve devam eden projeleri denetlemek amacıyla kapsamlı bir "Bina Turu" gerçekleştirdi. Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı başkanlığındaki heyet, hastanedeki güvenlik standartlarını değerlendirirken, yeni 200 yataklı hastane alanı ve yapımı süren tüp geçit çalışmalarını yerinde inceledi.

Menteşe Devlet Hastanesi'nde hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen saha denetimine; Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı, hastane idari ekibi ve birim sorumluları katıldı.

Tur kapsamında özellikle hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tesis güvenliği ve risk analizi başlıklarında detaylı incelemeler yapıldı. Hastanenin fiziksel şartları ve işleyişine dair aksaklıklar yerinde tespit edilerek, iyileştirme faaliyetlerinin derhal başlatılması talimatı verildi.

Hastanenin geleceğine yönelik kritik projeler de denetimin ana gündem maddeleri arasındaydı. Acil Servis ile Poliklinikler arasında ulaşımı kolaylaştıracak olan ve yapımı hızla devam eden tüp geçit projesi incelendi. 200 yataklı yeni Menteşe Devlet Hastanesi'nin inşa edileceği bölgede, yıkım süreci başlayan B Blok alanında incelemelerde bulunularak son durum değerlendirildi.

Denetim sırasında sadece fiziksel yapılar değil, personelin ve hastaların görüşleri de önemsendi. Başhekim Ballı ve beraberindeki heyet, hastaların ve sağlık çalışanlarının talep, görüş ve önerilerini tek tek dinleyerek çözüm odaklı notlar aldı.

Menteşe Devlet Hastanesi idaresinden yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin aksamaması ve modernizasyon çalışmalarının takvime uygun ilerlemesi için bu tür denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
