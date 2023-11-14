Menteşe Belediyesi'nden anne adaylarına 'Bilinçli Gebelik, Güvenli Annelik' eğitimleri

Menteşe Belediyesi, anne adaylarına ve bebeğin bakımına destek olacak yakınlarına yönelik 'Bilinçli Gebelik, Güvenli Annelik' eğitimlerine başladı. Eğitimlerde gebelik dönemi, beslenme, egzersiz, doğru emzirme, anne sütü faydaları ve yeni doğan bebek bakımı gibi konular ele alınıyor.

Menteşe Belediyesi'nin anne adaylarına yönelik verdiği 'Bilinçli Gebelik, Güvenli Annelik' eğitimleri başladı.

Menteşe Belediyesi'nin anne adaylarına ve bebeğin bakımına destek olacak yakınlarına yönelik Doğuma Hazırlık Sınıfında verdiği 'Bilinçli Gebelik, Güvenli Annelik' eğitimleri başladı. Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Eğitimlere katılan anne adayları; gebelik döneminde beslenme, egzersiz, anne karnında bebeğin gelişim süreçleri, doğru emzirme, anne sütü faydaları ve yeni doğan bebek bakımı gibi pek çok konuda eğitim alacaklar. Temel amacı, anneleri doğuma hazırlamak olan eğitimler belediye bünyesinde bir doktor, bir doğum koçu hemşire, bir bebek hemşiresi ve bir uzman psikolog ve sosyolog tarafından veriliyor. Eğitimlerde anne adayına doğum eylemiyle baş etmeyi öğretip olumlu bir doğum deneyimi kazandırabilmek ve doğum şekline karar vermek konusunda kişinin kendisini güçlü hissetmesi amaçlanıyor.

Doğuma Hazırlık Sınıflarında anne adaylarına ve annenin yakınlarına bebek bakımına yönelik beceriler kazandırmak ve gebenin doğum sonrası dönemde rahat bir lohusalık geçirmesini sağlamakta eğitimlerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Eğitimler kapsamında ayrıca anne adaylarına gebelikte tehlike belirtileri ve doğum sonrası gebelikten korunma konularında da eğitimler verilecek. Doğuma Hazırlık Kursu ile ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt olmak isteyenler Menteşe Belediyesi'nin 0252 214 48 80 - (6610) numaralı telefonundan iletişime geçebilirler."