Menteşe Belediyesi 'Doğuma Hazırlık Kursu' Açtı

Menteşe Belediyesi'nin "Bilinçli Gebelik, Güvenli Annelik" için hayata geçirdiği 'Doğuma Hazırlık Kursu' açıldı. Kursa katılan anne adayları, eğitimlerde gebelik döneminde beslenme ve egzersiz, anne karnında bebeğin gelişim süreçleri, gebelikte tehlike belirtileri, doğru emzirme, anne sütü faydaları, yeni doğan bebek bakımı gibi pek çok konuda eğitim alacaklar.

Menteşe Belediyesi bünyesindeki doktor, doğum koçu hemşire, bebek hemşiresi, uzman psikolog ve sosyolog tarafından verilen eğitimlerle bireylerin kendilerini anne ve babalığa hazır hissetmelerini sağlamak ve eşler arasında güçlü ilişkiler ve verimli bir iş birliği oluşturmak hedefleniyor. Eğitimlerde ayrıca anne adayına doğum eylemiyle baş etmeyi öğretip olumlu bir doğum deneyimi kazandırabilmek, doğum şekline karar vermek konusunda kişinin kendisini güçlü hissetmesini sağlamak, anneye bebek bakımına yönelik beceriler kazandırmak ve gebenin doğum sonrası dönemde rahat bir lohusalık geçirmesi amaçlanıyor.

Doğuma Hazırlık Kursu ile ilgili detaylı bilgi almak ve kursa kayıt olmak isteyenler, Menteşe Belediyesi'nin 214 48 80 - (Dahili) 6610 numaralı telefonundan iletişime geçebilecek.