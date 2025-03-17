ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi

Trump'ın vur emri ülkeyi yangın yerine çevirdi! Bilanço ağırlaşıyor
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Serhat Şen: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Şen, Haberler.com'da Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Menopoz sürecinin kadınların yaşam tarzına bağlı olarak değiştiğini belirten Şen, huzursuz bir hayatın erken menopoza yol açabileceğini vurguladı

Kadınların menopoz sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biri yaşam tarzı. Dr. Öğr. Üyesi Serhat Şen, kadınların nasıl bir hayat yaşarlarsa, menopoz sürecinin de ona göre şekilleneceğini belirtti. Menopoz döneminde konfor alanından çıkmanın ve yeni şeyler öğrenmenin semptomları hafiflettiğini söyleyen Şen, sigara ve fazla kahve tüketiminin yumurta rezervlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

"MENOPOZ, 1 YILDAN UZUN SÜRE ADET GÖRMEMEKTİR"

Dr. Şen, menopozun tanımını yaparak, "Bir yıl boyunca adet görmemek menopoz olarak kabul edilir" dedi. 45-50 yaş aralığında adet düzensizliklerinin menopozun habercisi olduğunu belirten Şen, 40 yaş altında görülen menopozun ise tıbbi bir sorun olduğunu vurguladı.

Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor

"SİGARA VE KAHVE, YUMURTA REZERVİNİ AZALTIYOR"

Menopoz sürecinde çevresel faktörlerin de önemli olduğuna dikkat çeken Şen, "Sigara içmek ve aşırı kahve tüketmek yumurta rezervlerinin düşmesine sebep oluyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, rahim zarının östrojene çok fazla maruz kalmaması gerektiğini belirtti.

"YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEK MENOPOZ SEMPTOMLARINI AZALTIR"

Menopoz döneminde zihinsel aktivitelerin önemine değinen Şen, "50 yaşından sonra yeni bir dil öğrenmek Alzheimer'a karşı koruyucu bir etki gösteriyor" dedi. Kalıpları terk etmenin ve cesaretli olmanın menopoz sürecini daha sağlıklı geçirmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Serhat Şen: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor
Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
img

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı
img

2 kelimesi Fenerbahçelileri çıldırtmaya yetti
img

Hande Erçel göze girdi! Kaynanadan müstakbel geline büyük sürpriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı

Küfürler hava uçuştu, genç kadını kimse yatıştıramadı
Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı

Cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş
Meteoroloji 26 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
Basın toplantısında olay sözler! Mourinho, Saint-Maximin'i yerden yere vurdu

Futbolcusunu yerden yere vurdu
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez paylaşım geldi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.